Realiza MIAA 47 desazolves al día

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes ha atendido 12 mil 170 servicios de desazolve entre el 1 de enero y el 21 de septiembre de 2026, como parte de las labores para mantener el funcionamiento de la red de drenaje sanitario, informó el organismo operador.

Uno de los servicios recientes se realizó en la avenida Mahatma Gandhi, en el fraccionamiento Trojes del Sur, donde personal operativo acudió ante el reporte de un brote de aguas negras provocado por un taponamiento en la red central. Las cuadrillas realizaron trabajos de desazolve para retirar el material que obstruía la tubería y restablecer el flujo de las descargas sanitarias.

De acuerdo con el registro acumulado, MIAA ha efectuado un promedio de alrededor de 47 servicios de desazolve diarios durante el periodo referido, lo que refleja la demanda de atención a problemas relacionados con obstrucciones en la infraestructura sanitaria.

El organismo mantiene la atención de reportes ciudadanos para intervenir en puntos donde se presentan taponamientos, brotes de aguas residuales u otras afectaciones al funcionamiento de la red de alcantarillado.