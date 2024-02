Mauricio Angel Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 19-Feb-2024 .-Las fotos de accidentes y muertos que Santiago (Harold Torres) toma suelen llegar a la portada del periódico donde trabaja, pero él está molesto con el editor porque no salen exactamente igual a como él la manda, sino que son recortadas o retocadas.

Poco le importa al fotoperiodista lo sangrientas que sean las imágenes, él persigue equilibrio y arte, pero su aparente calma con su profesión se acaba tras entrar a la casa de un político, aparentemente muerto, tras lo cual comienza a perder sus sentidos en la película Desaparecer por Completo, que llega a cines el 29 de febrero.

En la carrera del actor toluqueño abundan personajes complejos, que van de un sargento relacionado con cárteles del narcotráfico en la serie ZeroZeroZero a un líder criminal en Venganza Silenciosa (Silent Night), del maestro del cine de acción John Woo, pero afirma que su nueva cinta lo llevó a cuestionamientos éticos y retos actorales nuevos.

«El personaje parte de la insensibilidad decidida por él a otro tipo de insensibilidad, decidida por un externo. Esa línea de historia nos planteaba muchos cuestionamientos, nos preguntamos mucho hasta dónde mostrar, hicimos tomas distintas para ver qué tanto recalcar o no esta pérdida de sentidos.

«Debíamos mostrar cómo se va desgranando el personaje y conllevó a una estructura lo más clara posible. Lo sonoro o la propia iluminación nos iban dando ciertas sensaciones, mientras que el tacto fue lo más difícil», detalló Torres en entrevista.

Con el largometraje dirigido por Luis Javier Henaine, al nominado en 2021 a un Independent Spirit Award le regresaron recuerdos de cuando estudió Ciencias de la Comunicación y quería ser periodista para cubrir movimientos como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o ser corresponsal de guerra.

Si bien considera valioso que haya personas que tomen imágenes de lo más duro de la sociedad para tener evidencias de lo que ocurre, el actor de Asesino Sin Memoria (Memory) ve en Santiago un reflejo de la indolencia ante la violencia, quien también a momentos parece desinteresado por su esposa.

«Entiendo al personaje como un tipo completamente egoísta, como muchos de nosotros que nos dedicamos la mayor parte de nuestra vida a nuestro trabajo, un poco pensando en el caso del personaje que de esa manera va a conseguir el éxito.

«La película pone que no necesariamente lo vas a conseguir pasando por encima de los otros, como lo hace este personaje. El planteamiento de un fotoperiodista de nota roja ya conlleva a unos cuestionamientos, qué tan ético es o no tomar la foto del ser humano que está en un accidente», resaltó.

Desaparecer por Completo llevó al actor a las que considera de sus escenas más fuertes, con rituales de santería y hasta una escena con violencia contra un animal.

ASÍ LO DIJO

«Los personajes, que no solamente son una cara de la moneda, son los que me atraen para participar en películas y series».

Harold Torres, actor.