Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco. -La primera de las dos presentaciones de Alejandro Fernández en el Palenque de las Fiestas de Octubre reafirmó la fuerte conexión que el cantante mantiene con su tierra natal, logrando un aforo completo, registrando poco más de cinco mil personas.

En punto de las 00:00 horas de este sábado, «El Potrillo» se plantó en el redondel, vestido de charro, para dar inicio a lo que fue una fiesta de romanticismo y orgullo jalisciense.

«¡Guadalajara, Guadalajara! Mi casa, mi familia, mi hogar, mis amigos, mi todo. Me pone muy contento estar aquí. Creo que el año pasado no nos presentamos, porque estuvimos en la Plaza de Toros (Nuevo Progreso), pero estoy muy contento de poder regresas a este sitio.

«Muchísimas gracias por darme la oportunidad de volver a estar en este escenario frente a todos ustedes. ¡Miren nada más este lleno!», saludó el tapatío tras melodías como «No Me Sé Rajar», «Hermoso Cariño» y «Estos Celos», que formaron parte de un emotivo homenaje a su padre, Vicente Fernández.

La respuesta del público no se hizo esperar, desatando una ovación que coreó estos y todos los temas que el intérprete ofreció.

Para cuando los músicos del famoso artista comenzaron a tomar sus lugares en el escenario, el Palenque ya era un hervidero de emociones y voces gritando «Potrillo», quien finalmente apareció frente ellos.

América, una de sus hijas, y su novia Karla Laveaga se dejaron ver como auténticas fans, disfrutando y cantando el repertorio, que incluyó también «Estuve», «Me Dediqué a Perderte» y «Mátalas». Para este segmento, ya se había cambiado el traje de charro por un outfit con prendas de Arrre, marca que creó con su pareja.