Froylan Escobar Agencia Reforma

CDMX.- Kalimba confirmó que ya tuvo acercamientos con miembros de la producción de la bioserie de OV7, incluso ya retomaron los planes que quedaron pendientes debido a la pandemia.

“Hace unas semanas me mandaron un escrito, que no he podido leer, por cierto, porque he estado con José el Soñador, ¿Quién es la Máscara? y el nuevo disco, pero ya me mandaron un escrito para poder darle un seguimiento a donde nos quedamos. Apenas se harían las entrevistas y empezarán a desarrollar la historia sobre la serie”, adelantó el cantante en entrevista.

Sin embargo, las dudas persisten entre los integrantes del grupo, ya que Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Érika Zaba han dado información sobre lo que podrían integrar en el audiovisual: el accidente automovilístico que sufrió Zaba en 1994 (donde perdió a sus padres) y los romances entre los integrantes, por ejemplo, y hablan de tres temporadas.

“Autorizada oficialmente hay una, tengo entendido que por el de mi hermana (M’Balia), el de Ari (Borovoy), de Érika, también solamente hay una, es decir la mayoría que contamos como OV7 sólo tenemos platicada una temporada”, aseguró.

