Reactivan hijos de Robin Williams su IG para combatir la IA

CDMX.- Los hijos de Robin Williams reactivaron la cuenta de Instagram del actor, fallecido en 2014, para preservar su legado y enfrentar el uso indebido de su imagen y voz mediante inteligencia artificial. Zak, Zelda y Cody Williams anunciaron la decisión con motivo del que habría sido el cumpleaños número 75 de su padre.

Los hermanos explicaron que el perfil funcionará como un espacio confiable para compartir fotografías, videos, historias y recuerdos auténticos. Su propósito es acercar el talento y el humor del intérprete a nuevas generaciones, además de ofrecer a sus seguidores materiales respetuosos sobre su vida y trayectoria.

Zelda reconoció que la reaparición de la cuenta podría resultar extraña, pero consideró que convertirla en una fuente de contenidos reales ayudará a contrarrestar las recreaciones artificiales que circulan en internet.

La actriz ya había pedido en octubre de 2025 que dejaran de enviarle videos de su padre creados con esta tecnología. Aunque admitió que la iniciativa puede parecer limitada ante la cantidad de material generado con IA, aseguró que ella y sus hermanos intentarán proteger la memoria del comediante y evitar que su identidad sea utilizada sin autorización en plataformas digitales presentes y futuras, además de otros entornos virtuales similares.