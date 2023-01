Daniel Reyes Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- En medio de un panorama poco alentador respecto a la posibilidad de lluvias, el Gobierno estatal reactivó los vuelos para bombardear nubes en la cuenca de influencia de la Presa La Boca.

Doroteo Treviño, especialista de Agua y Drenaje y responsable del programa de estimulación de nubes, dijo que la instrucción es aprovechar cualquier formación que tenga posibilidades de dejar agua en la región.

Indicó que en lo que va del mes han realizado cuatro vuelos, y en tres de ellos han soltado los reactivos con resultados moderados.

«Encontramos algunas nubes buenas», aseguró, «aunque realmente no son las mejores condiciones porque no son nubes de desarrollo vertical, no hay una gran cantidad de nubes, pero estamos aprovechando todas las oportunidades que se nos presenten.

«Hicimos dos vuelos buenos en la cuenca de la Presa La Boca y la sierra alta de Santiago, generamos una buena cantidad de tormentas en esa zona, en los municipios de Santiago, Allende, Rayones y una pequeña parte de Montemorelos, principalmente pegado a la sierra».

Según Treviño, aunque las precipitaciones no tienen un impacto sobre el almacenamiento de la presa, sí ayudan a la recarga de acuíferos.

«A lo mejor no generamos escurrimientos (a la presa), pero sí una cantidad de agua que nos ayuda en los acuíferos por medio del agua que se infiltra», expresó.

Durante la última semana, la Comisión Nacional del Agua pidió a Agua y Drenaje de Monterrey reducir los volúmenes de extracción de las presas La Boca y Cerro Prieto, en prevención de que nuevamente se sequen por falta de lluvias importantes en los próximos meses.

El organismo federal sugirió incluso analizar nuevos cortes programados en el suministro domiciliario, lo que ha sido rechazado por el Estado, aunque aceptó disminuir gradualmente las extracciones de ambas presas.