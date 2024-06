CDMX.- Ángela Aguilar y Christian Nodal han causado revuelo tras confirmar su noviazgo, apenas el mes pasado, el sonorense dio a conocer su separación de la cantante de música urbana Cazzu, con quien tuvo a su primogénita, Inti.

Incluso, la noticia sobre su relación habría provocado ya reacciones en las ex parejas de Nodal y la menor de la dinastía Aguilar.

La intérprete argentina dejó de seguir en redes al joven de 25 años y a Ángela, de 20.

Belinda, con quien el intérprete de «Adiós Amor» estuvo de 2020 a inicios de 2022, tiempo en el que hasta se comprometieron en matrimonio, publicó un mensaje la madrugada de hoy en historias de IG.

«Tarde o temprano todo cae por su propio peso», escribió la ojiverde, aunque horas más tarde eliminó la publicación de su red social.

En tanto, el jugador de la NFL Josh Ball, supuesto ex de la hija de Pepe Aguilar, también habría reaccionado ante la noticia y el mensaje que difundió en sus redes sería para ella.

«The trust of the innocent is the liar ‘s most useful tool (La confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso)», se lee en el post que realizó el deportista en IG Stories.

Desde finales del año pasado y hasta inicios de éste, se rumoró que Ángela Aguilar y el jugador estadounidense de la NFL, de 26 años, tenían un romance, aunque nunca fue confirmado por ninguno de los dos.

El único novio oficial que se le ha conocido a la cantante de regional mexicano fue el compositor René Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, con quien anduvo en 2022.

Ángela Aguilar dio la exclusiva sobre su relación con Nodal a la revista Hola! Américas. Anoche, el sonorense, a través de un video difundido en sus redes, reafirmó la noticia aclarando que nunca hubo infidelidad de su parte hacia Cazzu. (Staff/Agencia Reforma)