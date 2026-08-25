Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Más de un año después de que México suspendió las exportaciones de ganado a Estados Unidos por el riesgo de gusano barrenador, este lunes se reanudó el cruce de reses desde Sonora hacia Arizona.

El primer embarque salió de la estación cuarentenaria de Agua Prieta con 750 cabezas de ganado, que fueron enviadas hacia Douglas, Arizona, luego de cumplir con los protocolos sanitarios de ambos países.

El cruce comenzó alrededor de las 14:20 horas, cuando fue abierto el paso fronterizo para permitir la salida del primer lote de animales, de acuerdo con reportes locales.

La reapertura fue anunciada durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien se enlazó con el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, desde las instalaciones cuarentenarias.

Sonora se convirtió así en el primer estado de la frontera norte en reactivar las exportaciones de ganado bovino hacia Estados Unidos.

El volumen inicial se mantendrá durante los primeros días y aumentará de manera gradual hasta alcanzar entre mil 200 y mil 500 animales diarios, según los reportes locales.

Durazo destacó que la reapertura fue posible tras el reforzamiento de las medidas de vigilancia epidemiológica, prevención y control sanitario para contener el gusano barrenador, así como por la coordinación entre autoridades federales y estatales y los productores.

El Mandatario estatal aseguró que Sonora cuenta con condiciones sanitarias reforzadas y anunció que la estación cuarentenaria de Agua Prieta ampliará su capacidad de almacenamiento de 3 mil a 6 mil cabezas de ganado.

La infraestructura también permitirá procesar hasta 3 mil animales para exportación diariamente, de acuerdo con el Gobierno estatal.

Sonora es uno de los principales estados exportadores de ganado bovino del País. En 2024, antes de la suspensión, alcanzó un récord de 354 mil 480 cabezas enviadas a Estados Unidos, con una derrama económica superior a 4 mil 561 millones de pesos para los productores.

El cierre del mercado estadounidense durante más de un año representó un golpe para los ganaderos mexicanos, que dependen de ese destino para colocar una parte importante de su producción.

La reapertura comenzó con ganado certificado como libre de gusano barrenador y sujeto a inspecciones tanto en México como en Estados Unidos.

El Gobierno de Sonora también prevé una inversión de más de 488 millones de pesos para el Centro Integral Ganadero, que contempla un rastro, planta de alimentos, área de subastas y corrales, con el objetivo de fortalecer la cadena productiva.