La calzada poniente del bulevar Juan Pablo II fue abierta a la circulación vehicular en doble sentido, a la altura del acceso a Reserva San Nicolás, para facilitar el tránsito de automovilistas y permitir que las rutas de transporte urbano lleguen a la Universidad Tecnológica y otros destinos de la zona, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

La habilitación forma parte de los trabajos de rehabilitación del colector pluvial que se realizan en esta vialidad del surponiente de la ciudad. Como parte de las adecuaciones, también se instaló un paso peatonal provisional a un costado de la obra para facilitar el cruce de quienes transitan por el sector.

El secretario de Obras Públicas, Miguel Ángel Huízar Botello, y el director del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), Jesús Vallín Contreras, señalaron que las labores continuarán en la calzada oriente, por lo que se mantendrán las maniobras de construcción en el lugar.

Ante la continuidad de los trabajos, las autoridades municipales pidieron a conductores y peatones circular con precaución, respetar los señalamientos preventivos y atender las indicaciones del personal encargado de la obra.