Iris Velázquez, Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta contra el Gobierno de España y sus empresas, tras ser cuestionado sobre los permisos de residencia que se han dado en aquella nación a ex Presidentes mexicanos como Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón.

En primera instancia, criticó a las empresas de ese país que «fueron atendidas con privilegios» en aquellos sexenios y posteriormente manifestó su opinión sobre el actuar de ese Estado.

«España puede darle visa a cualquier persona, a cualquier ciudadano y que, si decide el ex Presidente Calderón, el ex Presidente Peña, el ex Presidente Salinas, vivir allá, tienen derecho a hacerlo. A mí lo único que me molesta de esto -tampoco que me molesta, sino que me llama la atención y no dejo de subrayarlo- es cuando usan el doble discurso, la doble moral, la hipocresía», comentó.

Lo señalado por el Presidente distó de lo afirmado en el encuentro celebrado el jueves entre los cancilleres Marcelo Ebrard y José Manuel Albares, de México y España, respectivamente, quienes anunciaron el relanzamiento de su cooperación tras 10 meses de pausa.

Pese a ello, el tabasqueño recordó ayer que solicitó a España disculparse como «gesto de humildad» por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios, pero no obtuvo respuesta por lo que, dijo, sigue la pausa en las relaciones diplomáticas.

«Continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al Jefe del Estado, al Rey de España, (Felipe VI) y ni siquiera tuvo la atención de contestarme.

«Salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos. Y luego, los de las empresas, con la misma actitud de prepotencia. Pues también, ya no es Calderón, ya esto cambió. Le tenemos mucho afecto y reconocimiento al pueblo español, esto es distinto. O sea, también no confundir la actitud de los pueblos con la de los gobiernos», apuntó AMLO.

Acotó que el pueblo español y sus empresas serán bien recibidos en México, siempre y cuando, no «nos vean como tierra de conquista».

«No les vamos a pedir que nos devuelvan todo lo que se llevaron, nada más que reconozcan que hubo abusos (…) Y la corrupción, que no vengan a promover, a fomentar la corrupción en México, que no se lleven a los presidentes de empleados de sus empresas, que respeten la dignidad del pueblo y de la nación mexicana», agregó.

Ante estas declaraciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió una postura de rechazo.

«El Gobierno de España rechaza tajantemente las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre Su Majestad el Rey, empresas españolas y sectores políticos de España. Dichas declaraciones resultan incomprensibles tras una exitosa Comisión Binacional que tantos resultados concretos ha ofrecido», subrayó en un comunicado.

«España favorecerá siempre el estrechamiento de los lazos fraternos, humanos, culturales, económicos y educativos entre nuestros dos países hermanos», sostuvo.