Después de haber ganado su primer partido en el torneo, el cuadro de Alfonso Sosa visitará una de las plazas que más se le complica, la ciudad de Monterrey.

Esta noche en punto de las 21:06 horas, Rayados y Rayos se verán las caras en el Estadio BBVA, en donde ambos equipos buscan sumar tres puntos ya que no han tenido el arranque más positivo.

El cuadro de Necaxa había perdido sus primeros dos partidos ante Tigres y Juárez, respectivamente; después un empate en casa frente al América los animó para ganar su primer encuentro de la temporada, el cual fue ante el Mazatlán FC el pasado martes.

Si bien el equipo de Sosa no ha dado ese salto de calidad en el torneo, ya se empieza a ver una mejor comunicación en el equipo, generan jugadas en ataque y el tema de la defensiva parece que ha mejorado; sin embargo, hasta el momento no han podido marcar un gol mediante una jugada, ya que los dos tantos del equipo han sido por la vía de los once pasos a cargo de Passerini.

Por su parte, Monterrey se ubica en el noveno lugar; los regios habían comenzado bien el torneo con un triunfo ante Toluca por 3-1, pero después cayeron en su siguiente partido ante León por la mínima; mientras que en sus últimos dos encuentros los Rayados han sacado un empate.

El día de hoy los regiomontanos buscarán sumar su segunda victoria del torneo ante un rival que se les acomoda bien, ya que, desde el ascenso de los Rayos, el cuadro rojiblanco solo ha podido vencer a los norteños en tres ocasiones, en un total de 12 enfrentamientos.

La última vez que se vieron las caras ambos equipos fue en el torneo Clausura 2020 antes de que se cancelara, los equipos alcanzaron a jugar su respectivo encuentro y empataron 2-2, aunque al final no sirvió de mucho este partido.

Por lo que su último enfrentamiento válido fue en la terrible noche que vivió el Estadio Victoria el pasado 7 de diciembre, cuando los Rayos estuvieron cerca de acceder a su primera final de liga en la era Aguascalientes, pero los regios impidieron que se diera dicha final.

Además del duelo en Monterrey, la cartelera sabatina estará cargada de muchos otros duelos como Chivas ante San Luis a las 17:00 horas, Cruz Azul contra Juárez a las 19:00, así como Mazatlán contra Pumas a las 21:00 horas.

