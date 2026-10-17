Como parte de su participación en la categoría Tercera División Profesional (TDP), los Rayos disputaron su séptimo compromiso de la temporada frente a Leyendas FC, en las instalaciones de Casa Club Necaxa.

El encuentro comenzó con un ritmo parejo, con ambas escuadras buscando generar peligro. Sin embargo, al minuto 36, Josué Cervantes aprovechó una buena jugada colectiva para rematar dentro del área y adelantar al conjunto necaxista en el marcador.

Para la segunda mitad, Necaxa mantuvo la intensidad y amplió su ventaja al minuto 52, cuando Ian Pizaña conectó un cabezazo tras un desvío dentro del área para colocar el 2-0.

Apenas ocho minutos después, los Rayos volvieron a hacerse presentes en el marcador. Tras un disparo de larga distancia, Xavier Herrera aprovechó el rebote y envió el balón al fondo de las redes con un remate de cabeza al minuto 60, firmando el tercer tanto de la tarde.

Sin más movimientos en el marcador, el silbatazo final confirmó la victoria de los Rayos por 3-0 ante Leyendas FC, en un compromiso disputado en casa y en el que el conjunto necaxista consiguió mantener su arco en cero.