Este jueves por la mañana, se abrió la jornada 10 del Grita México A21 en Pachuca, donde se disputaron los partidos de la Sub 18 y Sub 20 entre Necaxa y Tuzos. La Sub 18 cayó cinco por uno, mientras que la Sub 20 igualó a un gol por bando.

El primer encuentro se disputó en las instalaciones de la Universidad del Futbol con la Sub 18. Los primeros minutos fueron desastrosos para los Rayos, puesto que se fueron abajo en el marcador de inmediato. Los Tuzos hicieron el segundo antes de los 10 minutos de acción. La escuadra hidrocálida no mejoró y, al 19’, los locales anotaron el tercero; poco después cayó el cuarto.

Los Rayos dieron signos de vida al anotar el de la honra por parte de Jesús Alcántar, no obstante, cuando la primera mitad estaba por llegar a su fin, Pachuca hizo el quinto en su cuenta.

En la segunda mitad, las acciones fueron más parejas y los equipos ya no se hicieron daño. Necaxa buscó un poco más, pero no logró recortar distancias en la pizarra y los Tuzos se quedaron con los tres puntos por marcador de 5-1, propinándole la primera derrota de la temporada a Necaxa.

Más tarde, en el Estadio Hidalgo, fue el turno de la Sub 20. El primer tiempo fue muy parejo, pues ambos cuadros buscaron el marco rival. Necaxa obtuvo un penal temprano en el partido, Jesús Haro cobró, pero el portero atajó, sin embargo, en el rebote, Julio Ruiz se elevó y, de cabeza, mandó al fondo para abrir el marcador. Pachuca igualó los cartones por medio de Illian Hernández y el partido se fue empatado a uno al descanso.

Para la segunda mitad, la tónica del partido fue la misma, con los dos equipos intentando marcar el tanto de la diferencia, no obstante, las defensas se pararon bien y no permitieron más daño, por lo que todo terminó en repartición de unidades entre Rayos y Tuzos.