Después de haber tenido la ventaja en la primera parte, el conjunto de Necaxa no pudo quedarse con la victoria en casa ante uno de los equipos más fuertes de la liga, perdiendo por un marcador de 1-2 frente a la escuadra de Rayados.

Este viernes por la noche regresó el futbol a Aguascalientes con un duelo bastante atractivo entre los Rayos y Rayados, siendo dos equipos que llegaban a esta cita en los primeros cinco lugares de la tabla general.

En los primeros minutos, el Necaxa jugó bastante bien y por momentos no les prestaba el balón a los rivales, además de tener un disparo de Milton Giménez desde la media cancha que pasó cerca y pudo ser el gol del torneo, así como otra jugada de Garnica que pudo ser para más.

Ante la gran presión del equipo rojiblanco en el sector ofensivo, al minuto 37 llegó la primera anotación del encuentro por medio de un gran disparo de Bryan Garnica desde los linderos del área, aprovechando que el portero Cárdenas estaba un poco adelantado para clavar el esférico casi en el ángulo.

Al término de la primera parte, se tuvo el momento de la polémica con una jugada entre Funes Mori y Segovia en el área del Necaxa, ya que por un momento se señaló penal, pero después se invalidó por otra jugada; después del chequeo en el VAR, al final el silbante no señaló nada.

En la segunda parte, la afición comenzó a meterse mucho con el ex jugador de los Rayos, Rodrigo Aguirre, quien respondió nada más y nada menos que con un gran gol al minuto 56, por lo que festejó con los dedos en los oídos ante los repetidos silbidos por parte del Estadio Victoria.

En los siguientes minutos, se notó la clara superioridad del equipo de Rayados no solo en la cancha, sino también en la banca, ya que el equipo regiomontano tuvo más opciones para generar cambios y beneficiar a su causa.

Al minuto 77, Alfonso González reafirmó su gran momento futbolístico con un golazo desde las afueras del área, al disparar de manera colocada con pierna zurda hacia su extremo derecho, disparo con el cual dejó completamente inmóvil a Malagón.

Sin más respuesta por parte del Necaxa, el encuentro terminó 1-2 a favor de Rayados, siendo la segunda victoria consecutiva de Monterrey en la tierra de la gente buena. Con este triunfo, los Rayados tomaron el liderato de la tabla y los Rayos se quedaron en el quinto puesto, aunque todavía falta el resto de la jornada 8 de la Liga MX.