Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Dicen que «un clavo saca a otro clavo», y Rosalía parece haber superado el truene con su ex prometido Rauw Alejandro, pues fue captada de la mano del actor Jeremy Allen White, lo que podría confirmar un romance entre ellos.

La nueva pareja fue captada por los paparazzi en un momento de relax, lanzándose miradas de complicidad, en un día tranquilo caminando en Los Ángeles.

Una fuente había señalado al portal Us Weekly que el romance de la española con el intérprete urbano ya era cosa del pasado, y que la intérprete se daría una nueva oportunidad en el amor.

Las más recientes imágenes de la pareja marcarían el inicio de una nueva historia de amor entre la «Motomami», de 31 años, con el protagonista de la serie The Bear, de 32 años. En dichas fotografías fueron captados mientras salían de una cena en Los Ángeles.

Y mientras que la cantante concluyó su compromiso con Rauw en julio pasado, luego de pasar tres años juntos, en lo que fue una relación muy mediática, es sabido públicamente que Jeremy enfrenta un proceso de divorcio con la madre de sus dos hijos, la actriz estadounidense Addison Timlin.