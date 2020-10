Raúl Silva Perezchica, director del Instituto de Educación de Aguascalientes, analiza con seriedad y a fondo las propuestas que ha recibido por más de un partido político y otros organismos para ser candidato a alguno de los 21 mil puestos que se disputarán en México en las elecciones intermedias del año 2021.

Entre risas nerviosas, el actual titular del IEA señaló que es la segunda vez que le proponen participar en algún proceso electoral, pero es la primera ocasión en que lo considera como una opción y antes de tomar alguna decisión definitiva hace una evaluación a fondo.

Indicó que analiza las situaciones que ocurren en los ámbitos local, nacional e internacional y no se debe perder de vista que en este país estarán en disputa más de 21 mil puestos de elección popular, lo que significa la enorme cantidad de personas que estarán interesadas en contender por alguna candidatura.

“Hasta hace poco incursionar en la política electoral no estaba en el proyecto de vida, pero ahora se abre la oportunidad, las personas que me hacen la invitación conocen mi trayectoria profesional y sin duda que Aguascalientes y México vive condiciones distintas y por esa razón me hace pensar con seriedad esta opción”.

Raúl Silva Perezchica comentó a El Heraldo que no tiene determinado en que puesto electoral le gustaría participar, primero habría que analizar el lugar en donde podría funcionar una persona como él; lo primero es que la ciudadanía lo vea como una posibilidad, y también que sea un reto tal y como han sido las funciones que ha desempeñado a lo largo de su ejercicio público.

“En este momento me encuentro en un análisis serio y ver si realmente es una viabilidad a favor de Aguascalientes, ésta es la primera ocasión que asumo con seriedad este asunto y por fortuna todavía tengo un poco de tiempo para analizarlo y consultarlo con la familia”.

Mientras eso sucede, dijo que se encuentra dedicado al 100% a su encargo como director del Instituto de Educación de Aguascalientes, “no perderé mi tiempo en otras cosas, pero sí lo pensaré, porque si llegan las propuestas es porque saben cómo trabajo yo, a qué me dedico y que soy efectivo”.