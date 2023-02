Martha Martínez, Claudia Salazar y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las dirigencias del PAN y el PRI ratificaron ayer el acuerdo de coalición rumbo para las elecciones de 2024, según el cual será el blanquiazul el que lleve mano en el proceso de elección del candidato presidencial.

En un comunicado conjunto, que no fue suscrito por el PRD, reiteraron que la designación de los abanderados a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se llevará a cabo bajo las reglas estatutarias de Acción Nacional

«(El PAN) siglará y será el responsable de conducir el proceso para elegir al abanderado o abanderada rumbo a la Presidencia de la República y CDMX, también bajo sus reglas democráticas estatutarias, tomando siempre en cuenta la opinión de diversos grupos de la sociedad civil», indica el comunicado.

Agrega que el PAN y el PRI se comprometen a proponer perfiles competitivos para ganar las elecciones y constituir buenos gobiernos de coalición.

Aseguran que buscarán sumar a más partidos opositores y que escucharán siempre las voces de los diversos grupos de la sociedad civil para construir un proyecto conjunto.

«Ambas instituciones políticas refrendan un llamado a otras fuerzas políticas de oposición y a las diversas organizaciones de la sociedad civil a sumar esfuerzos en este proyecto de cambio», señalaron.

Además, refrendaron el compromiso de ir juntos en el proceso de selección de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral federal.

«Acción Nacional y el Revolucionario Institucional se comprometen a encabezar esta propuesta para corregir el rumbo y cambiar a México, para detener el autoritarismo y la destrucción de las instituciones que se ha dado durante este sexenio», reiteraron.

Niegan exclusión

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó que el PRD haya quedado excluido del acuerdo que suscribió con el PAN rumbo a la elección de 2024.

«Hay tiempo, hay momento, estamos construyendo nuestro proceso, no sólo al interior de los partidos políticos, sino hacia afuera, con la sociedad, y eso nos va a permitir ser más competitivos», afirmó en entrevista en la Cámara de Diputados.

Aseguró que de cara al proceso electoral de 2024, todas las voces serán escuchadas.

«Para nada (se excluyó al PRD). Nuestro respaldo y nuestro reconocimiento siempre a la dirigencia nacional del PRD. Yo creo que la izquierda mexicana tiene una voz importante en (ese) partido, y lo que queremos son acuerdos y consensos. Se escucharán todas las voces», indicó.

El líder priista aseguró que cualquier interesado con o sin afiliación partidista podrá participar en el proceso, siempre y cuando se cumpla con la normatividad interna del PAN.

Pacto sin solidez

El senador panista Damián Zepeda afirmó que si el PAN y el PRI ratificaron el acuerdo político hacia las elecciones de 2024 es porque, en el fondo, carece de solidez.

«Cuando cuando vi el comunicado, mi mente fue: ‘pues uno no tiene que ratificar algo que está sólido’. Uno ratifica aquello que crees que hay duda, y sin duda, hay duda. Desde que lo escuché, dije: ‘ternurita, ¿crees que te van a cumplir de aquí al 24?'».

En opinión del ex dirigente panista, «está suficientemente claro que ese acuerdo está más suelto que no sé qué; pues quién va a creer que el PRI, que hace cuatro meses votó la militarización de este país, va a cumplir un acuerdo de aquí a 2024.

«Fue para que el PRI sacara sus estados –Edomex y Coahuila–, ya logró lo que quería y pues, pasando eso, es evidente, es un secreto a voces, se escucha en todos lados y, pues se ríen…», señaló.