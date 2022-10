Staff Agencia Reforma

MOSCÚ, Rusia.-El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que ratifica un acuerdo de cooperación espacial con México con «fines pacíficos», según un decreto presidencial publicado en un portal del Gobierno ruso y reportado el viernes por la agencia estatal de noticias rusa Sputnik.

«El acuerdo establece la base jurídica y organizativa para la cooperación entre la Federación de Rusia y México en la exploración y uso del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica de la tecnología espacial con fines pacíficos», detalla el documento.

«Fue preparado y firmado en vistas a la tendencia estable a la ampliación de la cooperación entre ambos países en la esfera espacial».

El acuerdo, según Sputnik, incluye colocar en el territorio mexicano estaciones del sistema de navegación satelital Glonass, que es similar al GPS estadounidense, así como «un complejo óptico-electrónico para prevenir situaciones peligrosas en el espacio circunterrestre».

A través de un comunicado publicado ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que la Agencia Espacial Mexicana firmó dicho acuerdo con el Gobierno ruso el 28 de septiembre de 2021, pero negó que incluyera la instalación de Glonass.

«El documento suscrito no contempla acciones relacionadas con el sistema Glonass ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano», indicó.

La Cancillería aseveró que el acuerdo no ha entrado en vigor ni en Rusia ni en México, donde «aún no ha sido enviado al Senado para su análisis y, en su caso, ratificación».

Las informaciones sobre el acuerdo de cooperación conjunta fueron reportadas en el marco de la invasión rusa en Ucrania, registrada desde el 24 de febrero de este año.