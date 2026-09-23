Ratifica Fátima Bosch denuncia contra Itsaragrisil ante FGR

CDMX.- Fátima Bosch, actual Miss Universo, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para ratificar la denuncia penal contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, por presuntos actos de violencia, discriminación, intimidación, violencia digital y afectaciones a su dignidad.

De acuerdo con su representación legal, el caso quedó registrado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas. La ratificación ocurre después de que la FGR otorgara medidas de protección a Bosch el pasado 4 de septiembre.

El conflicto entre ambos comenzó durante las actividades previas a la final de Miss Universe 2025 en Tailandia, cuando la mexicana acusó al empresario de insultarla durante una discusión. Itsaragrisil negó los señalamientos y posteriormente anunció acciones legales por presunta difamación y difusión de información falsa.

Bosch ha sostenido en redes sociales que defender su dignidad y exigir respeto no constituye una provocación. Por su parte, la Organización Miss Universe manifestó su respaldo a la mexicana y condenó los actos de intimidación relacionados con la controversia, al señalar que ninguna participante debería comprometer su integridad para obtener un título.