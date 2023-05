Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo la cuarta parte del combustible ordeñado en ductos de Pemex en 2022 fue registrado en estadísticas oficiales.

El Informe elaborado por Pemex para el Gabinete de Seguridad informó que el año pasado se registró la desviación de un promedio de 6 mil 100 barriles diarios de la red de ductos de la empresa.

Pero en realidad el desvío promedio fue de ¡24 mil 500 barriles diarios!, según consta en las memorias de cálculo y en los reportes que genera el Sistema de Transferencia de Custodia (SITRAC), junto con Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial, sobre los productos enviados y recibidos y sobre el huachicol.

Según ese reporte de SITRAC, al que REFORMA tuvo acceso, en todo 2022 se desviaron unos 8.3 millones barriles de hidrocarburos, mientras que Pemex sólo reportó al Gabinete un faltante de 2.2 millones de barriles, es decir, rasuró a las cifras oficiales el 74 por ciento de lo robado.

«De los despachos sólo se hace cargo la gente de Pemex, las gerencias de Transporte y la de Terminales de Almacenamiento y Reparto, ellos controlan esas bitácoras. Si ellos no nos reportan desviaciones estamos amarrados de manos, pues ya no estamos hablando del huachicoleo tradicional sino técnico», advirtió un mando militar que participa en el combate al robo de hidrocarburos en Hidalgo.

El SITRAC, es un sistema de consulta de Pemex para contabilizar las desviaciones, alterno al SCADA (Sistema de Control y Adquisición de Datos, por sus siglas en inglés) y al PTC (Portal de Tomas Clandestinas).

Ese sistema genera estadísticas del transporte por ducto y sirve de insumo para el cierre mensual de tomas clandestinas entre Pemex Logística y Seguridad Física.

Por ejemplo, el 20 de febrero de 2022, Pemex informó que el ducto Tuxpan-Tula inició operaciones a las 15:40 horas y empacó 8 mil 379 barriles, pero suspendió a las 23:30 por VCO (Variación en Condiciones Operativas), lo que derivó una diferencia en el envío-recibo de -255 barriles por hora «con tendencia a no recuperar», según el registro.

Antes, el 20 de enero de ese año, la empresa informó que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco inició operaciones a las 5:33 horas y empacó 13 mil 289 barriles, pero a las 16:22 horas suspendió el envío por una toma clandestina no hermética (con fuga) en el kilómetro 241+991.

En 2021 la rasurada de estadísticas no fue tan pronunciada como en 2022.

Ese año el SITRAC reportó la desviación de 7 mil 500 barriles diarios, mientras que la información proporcionada al Gabinete de Seguridad fue de 5 mil 500 barriles diarios.

No obstante, en 2020 el SITRAC también exhibió que Pemex sólo reportó la mitad del volumen de hidrocarburos ordeñado en sus ductos.

Mientras Pemex registró 5 mil 200 barriles diarios de pérdida, el SITRAC contabilizó 9 mil 600 barriles diarios.