Claudia Salazar y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado decidió rasurar en el llamado «Plan B» que garantizaba fondos y la sobrevivencia de partidos minoritarios como el PT y PVEM, así como otras propuestas por considerarlas inconstitucionales.

Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, informó que hasta anoche se habían identificado 70 artículos de leyes en materia electoral con visos de «inconstitucionalidad».

«Lo que no queremos es que la vía de la legislación ordinaria sea la que pueda alterar los principios constitucionales, no sería deseable. Estamos cuidando la Constitución y el futuro de la democracia de México», planteó Monreal.

Entre las modificaciones planteadas por en el dictamen que hoy revisarán las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda están la eliminación de la transferencia de votos en las coaliciones electorales y la nueva disposición para el conteo de votación válida, propuestas de PT y PVEM en San Lázaro para salvar registros de partidos minoritarios.

Incluso, incorporan un candado para que en caso de que un partido político no logre el 3 por ciento de votación válida en elecciones locales no tenga derecho a financiamiento.

También se rasuró la posibilidad de que los partidos pudiesen utilizar remanentes de fondos públicos en procesos electorales, entre otros ajustes aprobados en la Cámara de Diputados.

La parte que se conserva es todo lo relativo a la fusión de direcciones en el INE, la supresión de la Junta Ejecutiva del organismo, así como la disposición de hacer temporales las juntas distritales para que funcionen solo 260 de 300.

Ex consejeras y ex consejeros electorales externaron su preocupación porque los cambios planteados por diputados no garantizarían elecciones libres y confiables, y demandaron foros de consulta para revisar las iniciativas.