Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que indaga a siete empresas, 83 personas y 89 vínculos entre ellas, como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

En el centro de la investigación están Cajas Graf y Corporativo ZEG. A partir de estas dos compañías, que han proveído material electoral al INE, se desprenden vínculos con Formas Finas y Materiales, TOL Producciones y Seriplast México, con las que comparten socios, administradores, representantes o delegados.

Fuera de esta red, pero dentro de la investigación, la ASF ubicó a Corona J.E. y Comercializadora JVLY.

Sobre esta última empresa, la ASF ya señaló, en la revisión de la Cuenta Pública 2024, un presunto daño al erario por 63.2 millones de pesos, debido a que aparentemente no cumplió con los servicios para los que fue contratada por el INE.

La ASF identificó a cinco personas vinculadas tanto con ZEG como con Graf: César Rodríguez Ureña, Omar Salvador López Sánchez, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras y Raymundo Francisco Hernández Casillas, además de conexiones de Alejandro Olaya Ortiz con Formas Finas y de Tatiana Patricia Hernández Velázquez con Seriplast México.

También señaló que Jonathan Navarrete Torres, supuesto chofer de Taddei y apoderado de ZEG, reportó ingresos por 601 mil 751 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026, y que proveedores de esa empresa realizaron operaciones por 21.3 millones de pesos.