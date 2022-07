Benito Jiménez Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno ya rastrea a quien promovió un amparo que detuvo obras en Tramo 5 del Tren Maya y que lo exhibirá en cuanto sea ubicado.

«Ayer me informaba el director de Fonatur sobre los amparos del Tren Maya. Resulta que uno de los demandantes de la detención de la obra dio primero una dirección en Quintana Roo de una empresa y luego cambió y dio como domicilio un lugar de España, y luego terminó dando como domicilio un sitio en Estados Unidos.

«Entonces, nos importa saber quién es, cómo está eso. Pero nos interesa saber de parte de quién, porque aquí lo vamos a dar a conocer. Porque todavía hay quienes dicen: ‘bueno y por qué decidieron que la obra debía continuarse bajo la característica de la seguridad nacional’, ahí van a ir saliendo cosas», comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal comentó que el promovente del amparo no cuenta con un domicilio fijo para ser notificado.

«Y debido a que no hay un domicilio fijo, no se le puede notificar y por lo mismo no se puede resolver. Es como se dice en el argot de la mafia de los abogados -no que sean mafiosos los abogados, sino que hablo de el mundo éste- los sótanos, son las llamadas tácticas dilatorias, chicanas», expresó.

Por otra parte, López Obrador explicó que la nueva función que desempeñará Rabindranath Salazar en su Gobierno será la de evitar obstáculos en obras y así no perder tiempo en la entrega de las mismas.

«Rabin me va a ayudar en todo lo relacionado con los conflictos que se originan por causas justificadas y también por razones de índole político en las obras que estamos llevando a cabo, sobre todo para que avancemos en obras y que no nos estén obstaculizando, para no perder tiempo, recursos», agregó.

