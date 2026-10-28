Nancy Gutierrez Vargas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: KID A MNESIA Motion Picture House abrió sus puertas al público en maravillas estudio, en honor a dos discos de la banda Radiohead.

La instalación audiovisual KID A MNESIA Motion Picture House?, de la banda Radiohead, acaba de abrir sus puertas en Maravilla Studios, se trata de una experiencia inmersiva que reúne arte, cine y música a partir de los álbumes Kid A (2000) y Amnesiac (2001).

A través de una película de 75 minutos, la exhibición reúne miles de fragmentos, bocetos, pinturas, letras, videos y notas manuscritas que revelan el proceso creativo detrás de dos de los discos más representativos de la banda británica liderada por Thom Yorke.

El proyecto surgió en 2021 como una experiencia virtual para Epic Games y PlayStation 5, bajo la dirección de Sean Evans y con la colaboración de Yorke, Stanley Donwood, Nigel Godrich y [namethemachine]. Tras su debut físico en Coachella 2026, la instalación llega a México para trasladar ese universo creativo a un espacio expositivo.

Alrededor de la sala principal, el público puede recorrer obras visuales de Donwood y Yorke, colaborador artístico de la agrupación desde el álbum The Bends (1995). Entre las piezas se encuentran materiales que no llegaron a las portadas originales, como mapas, montañas y la imagen del minotauro llorando.

La experiencia se complementa con un diseño sonoro inmersivo creado a partir de las grabaciones originales de Radiohead, remezcladas por Nigel Godrich para un sistema de audio espacial de seis canales adaptado a la arquitectura del recinto.

La experiencia también cuenta com una tienda de mercancía oficial de la exhibición.

KID A MNESIA MOTION PICTURE HOUSE: Maravilla Studios, Calle del Fresno 315, Atlampa. Mi a Do, 13:30 a 21:30 horas. $700 en Fverup.com.