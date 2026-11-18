Radio y Televisión de Aguascalientes (RyTA) celebró su 50 aniversario con una ceremonia que reunió a conductores, extrabajadores, colaboradores y personajes que han formado parte de la historia de la televisión pública estatal. Durante el encuentro se entregaron reconocimientos, se recordaron distintas etapas de la institución y se anunció la creación de una cápsula del tiempo que será abierta dentro de medio siglo.

La conmemoración, denominada “50 Años Haciendo Televisión”, se realizó en el Salón de Usos Múltiples de Ficotrece, con la presencia de la gobernadora Tere Jiménez y representantes de los poderes públicos.

A través de materiales audiovisuales, testimonios y anécdotas, los asistentes hicieron un recorrido por la evolución de RyTA, desde sus primeras transmisiones hasta su desarrollo como medio de comunicación con presencia en distintas plataformas.

Uno de los momentos de la ceremonia fue la entrega de un reconocimiento a Enrique Alonso Montoya por sus 30 años de trayectoria y su participación como pionero de la televisión en Aguascalientes. También se rindió homenaje a ‘Panchito Morales’ y se recordó a trabajadores que formaron parte de la institución.

Durante su intervención, Tere Jiménez reconoció a las distintas generaciones de trabajadores y destacó que RyTA mantiene alianzas en 17 países, además de presencia en varios estados de Estados Unidos.

Como parte del aniversario, se presentó el tráiler del documental “50 Años Haciendo Televisión” y se anunció la creación de una cápsula del tiempo, cuyo contenido será abierto dentro de 50 años. La ceremonia concluyó con la develación de una placa conmemorativa.