MONTERREY, N. L.- Para prevenir que el cáncer vuelva a su cuerpo, Grettell Valdez entrará al quirófano para que le amputen parte de su dedo pulgar derecho.

En una trasmisión en vivo que hizo en redes, la actriz de 45 años explicó en qué consiste el procedimiento al que se someterá la próxima semana.

«Tienen que cortarme parte del dedo, pero todo va a estar bien», indicó. «Es un proceso que apareció hace casi cinco años, (en ese tiempo) era cáncer, hoy no es cáncer. Ahorita lo que me van a quitar no es cáncer, hace cinco años me lo quitaron y se fue, me lo erradicaron, me hicieron un injerto y quedó muy bien. (El cáncer) desapareció, en teoría.

«Ahorita es una verruga, que es un virus, pero si no lo quitamos se transmuta», señaló la actriz, quien no pudo evitar ser invadida por el temor cuando tras la revisión de rutina le detectaron el virus que atacó su dedo.

Luego de una nueva revisión, el médico que la atiende notó algo extraño y le sugirió realizarle una biopsia.

Los resultados no fueron favorables y ahora tendrá que someterse a la nueva cirugía. (Paula Ruiz/Agencia Reforma)

