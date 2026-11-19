El Instituto de Infraestructura Física Educativa recibiría 45.6 millones de pesos menos en 2027. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado para su análisis y aprobación, reduce su asignación de 487.3 a 441.7 millones de pesos, una disminución de 9.37% respecto de lo aprobado para 2026.

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes perdería 11 millones de pesos, mientras que Radio y Televisión de Aguascalientes tendría una reducción de 7.8 millones, equivalente al 10% de su presupuesto.

Para 2027, el Instituto Cultural de Aguascalientes pasaría de 301 a 295.9 millones de pesos, mientras que el Instituto del Agua del Estado recibiría 4 millones menos.

El Instituto de las Personas Adultas Mayores perdería 2.3 millones de pesos, una reducción de 9.39%. Por su parte, el Instituto de Ciencia y Tecnología recibiría 2.1 millones menos y el Instituto de las Personas Migrantes, 1.9 millones menos.

El Instituto del Deporte perdería 1.8 millones de pesos y el Instituto Aguascalentense de las Mujeres pasaría de 36.5 a 35.2 millones, una reducción de 3.52%.

En contraste, el CECYTEA pasaría de 460.8 a 484.1 millones de pesos. Su incremento de 23.3 millones, el mayor en términos absolutos entre los organismos comparados, equivale a poco más de la mitad del recorte previsto para el IIFEA.

El DIF Estatal recibiría 10.9 millones de pesos adicionales y la Universidad Tecnológica Metropolitana sumaría 8.5 millones, un aumento de 24.84%.

El Conalep Aguascalientes recibiría 6 millones de pesos más y la Universidad Tecnológica El Retoño, 4.2 millones.

El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos dispondría de 3.5 millones de pesos adicionales y la Universidad Tecnológica del Norte, de 3.3 millones.

Por último, la Universidad Intercultural para la Igualdad sumaría 3 millones de pesos a su presupuesto, equivalentes a un incremento de 37.50%.