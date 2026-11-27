Apenas 24 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la reforma que establecía la inflación como límite a los incrementos anuales de las rentas de vivienda en Aguascalientes fue modificada por el pleno del Poder Legislativo, que aprobó eliminar dicha restricción a propuesta del diputado Adán Valdivia.

Una vez que entre en vigor esta modificación al Código Civil, los propietarios y arrendatarios podrán determinar libremente los ajustes al precio del alquiler mediante acuerdos entre particulares, sin sujetarse a un porcentaje máximo establecido por la legislación.

Valdivia negó haber cambiado de postura respecto a la reforma anterior, al asegurar que la iniciativa que respaldó originalmente no contemplaba dicho límite, el cual fue incorporado durante el proceso de acumulación de distintas propuestas legislativas.

Reconoció que intentó modificar esa disposición mediante una reserva ante el pleno, pero no consiguió el respaldo necesario, por lo que decidió impulsar una nueva reforma, aprobada este 26 de noviembre.

El legislador argumentó que los incrementos deben responder a acuerdos entre las partes y no al comportamiento de la inflación, pues los propietarios podrían convenir aumentos menores o mantener sin cambios el precio del alquiler.

Sin embargo, la disposición cuya eliminación fue aprobada establecía la inflación como límite máximo permitido y no como un incremento obligatorio.

La reforma conserva las disposiciones que permiten aumentar las rentas únicamente una vez al año y obligan a pactar los alquileres en moneda nacional.

Asimismo, Valdivia atribuyó el encarecimiento de las rentas al crecimiento económico estatal y al aumento de la demanda inmobiliaria derivado de la llegada de habitantes de otras entidades.