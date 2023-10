Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Magistrados electorales eliminaron la recomendación del INE a los partidos políticos de valorar si un diputado o senador con registro de violentador puede reelegirse.

Los jueces de la Sala Superior del Tribunal Electoral calificaron como «ocioso» que el Instituto imponga esa sugerencia, pues la ley no establece ese requisito como impedimento.

«Previo a la solicitud de registro de candidaturas, los PPN (partidos) deberán tomar en cuenta si la persona está inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, a efecto de valorar la pertinencia de su postulación por la vía de la elección consecutiva», indica el párrafo eliminado.

Cuatro magistrados votaron por su anulación, y sólo la magistrada Mónica Soto se pronunció en contra.

Se mantiene el resto del artículo 15 de los lineamientos sobre reelección, aprobados por el INE el 20 de septiembre, en los que se advierte que los aspirantes que no podrán reelegirse son aquellos que tengan sentencia firme por delitos sexuales, violencia contra las mujeres o familiar o ser declarados como «persona deudora alimentaria morosa».

El presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez, recordó que el único que puede determinar la ilegibilidad por violencia política en razón de género es la autoridad jurisdiccional, por lo que dicha «sugerencia» no tendría efectos, y sería ociosa.

El magistrado José Luis Vargas consideró que ese párrafo únicamente generaría confusión.