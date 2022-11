Violeta Meléndez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-A pesar de que el Gobierno de Jalisco planea decretar cinco nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) durante la actual Administración, para el año 2023 se prevé un recorte sustancial al presupuesto asignado para este fin.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo estatal en su anexo de cambio climático, el programa «superficie bajo esquema de conservación implementada con enfoque de conectividad biológica y gestión sustentable del territorio», de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) tendrá en 2023 apenas 19 mil 500 pesos, mientras en 2022 ejerció 7 millones 211 mil pesos.

Es decir, el próximo año el presupuesto erogado a gestionar más áreas naturales protegidas y fomentar la conectividad de ecosistemas no será ni siquiera el uno por ciento de lo que se destinó al mismo fin durante el ejercicio fiscal en curso.

Las zonas que en el 2021, de acuerdo con el ex titular de Semadet, Sergio Graf, anunció que estaban en proceso de ser decretadas como áreas protegidas, eran Volcán de Tequila, Cerro Gumeño, Cerro San Bartolo Los Ocotes, Cerro el Papantón y Sierra de Cuale, que recibirían esa categoría antes del 2024.

Además, el ex titular adelantó que junto con dicha medida se pretendía incrementar el presupuesto orientado a ese fin, aunque el proyecto de presupuesto de egresos 2023 va en sentido contrario.

«Nuestra intención es, conforme vaya habiendo un nuevo decreto, ir incrementando el recurso, estamos buscando recursos internacionales y cooperación con el Gobierno federal (…) tenemos que buscar alianza con la sociedad civil y en la medida de las posibilidades incrementar nuestro presupuesto para que ninguna ANP quede sin éste», declaró el 20 de octubre de 2021.

Por otra parte, un rubro que sí sube sustancialmente es el de la estrategia de biodiversidad de Jalisco, que pasará de 15.7 millones de pesos en 2022 a 25 millones de pesos el siguiente año.

También en el anexo de cambio climático, la partida que se prevé destinar al Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera baja, al pasar de 9 millones 246 mil 600 pesos en 2022, a 8 millones 979 mil 900 pesos en el Presupuesto de Egresos 2023.

Entre los rubros que se castigan figura el de brigadas comunitarias para acciones de restauración ecológica en áreas afectadas por fenómenos naturales o actividades humanas, como incendios, el cual baja de 602 mil 800 pesos a solo 120 mil pesos de un año a otro.

Lo que sí sube dentro de La Primavera es el programa para el control de la plaga de muérdago, para el cual se destinaron 800 mil pesos en 2022, pero en el 2023 subiría a un millón.