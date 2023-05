Staff Agencia Reforma

MANAGUA, Nicaragua.- La Suprema Corte de Justicia de Nicaragua anuló de manera «definitiva» los títulos de 26 abogados críticos al Gobierno de Daniel Ortega, entre ellos las juristas Vilma Núñez y Yonarqui Martínez, que han defendido a opositores presos y que aún siguen laborando en el país.

Según una resolución del máximo tribunal emitida la noche del jueves, 25 de los juristas afectados habían sido despojados de su nacionalidad nicaragüense hace tres meses: 15 de ellos forman parte de un grupo de 222 opositores excarcelados y «deportados» a Washington el 9 de febrero, y 10 forman parte de otro grupo de 94 personas exiliadas que también en febrero fueron declaradas «apátridas» por el Gobierno sandinista.

A los 26 se les dio un plazo de 24 horas para entregar sus protocolos y sellos que los acreditaban para trabajar.

«Suspéndanse de forma definitiva del ejercicio de la profesión de abogados y notarios públicos», señala la resolución del máximo tribunal publicada en su sitio web.

«Estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer (…) ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense».

En la lista destaca la abogada Núñez, de 84 años y fundadora de la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a quien Ortega le despojó de su nacionalidad, le congeló sus cuentas bancarias y le canceló su pensión de vejez. El Cenidh se ha caracterizado por su defensa de los «presos políticos» tras las protestas sociales de 2018 en el país.

Martínez, quien también ha ejercido su abogacía en defensa de decenas de opositores que estuvieron detenidos, calificó la medida como «un acto de cobardía al no poder callar una voz» defensora.

«Años de estudio y experiencia profesional no se borran con una circular de un órgano cómplice del Ejecutivo en violaciones de derechos humanos», escribió en Twitter.

A diferencia de los demás, Martínez no ha perdido su nacionalidad y la Corte no explicó las razones por las que decidió suspender «de por vida» su derecho a laborar como abogada.

En la lista también se incluye al reconocido escritor Sergio Ramírez, exiliado en España, y a Gonzalo Carrión, exiliado en Costa Rica, y presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, cuya organización expresó su repudio por la medida.

«Con título de abogado o notario o sin él, ratificamos nuestro firme compromiso de continuar documentando violaciones a derechos humanos perpetradas por la tiranía Ortega-Murillo y exigiendo el cese de la represión», dijo la organización en un comunicado.

Nicaragua vive una grave crisis política desde 2018, cuando protestas sociales fueron letalmente reprimidas por el Gobierno de Ortega.

Despojados

Estos son otros de los 26 juristas a quienes el Gobierno no sólo les retiró la nacionalidad, sino también su título de abogado.

Excarcelados y ‘deportados’:

-Ana Margarita Vijil

-José Pallais

-María Oviedo

-Roger Reyes

-Hugo Rodríguez

-Edgard Parrales

-Mónica Baltodano

Exiliados:

-Rafael Solís Cerda (ex Magistrado de la Corte)

-Sergio Ramírez (escritor y ex Vicepresidente)