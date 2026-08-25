Miguel Tamayo Guevara Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Nuevo León será uno de los 15 Estados del País en el que la 4T eliminará en el 2027 el examen de admisión para preparatorias públicas.

Mario Delgado, Secretario de Educación Pública (SEP), anunció ayer que esto permitirá que los jóvenes puedan elegir dónde continuar sus estudios, como ya ocurre desde este año en 17 entidades.

En Nuevo León, esto aplicaría para las escuelas de la UANL y otras prepas públicas.

La UANL incorporó los exámenes de admisión a sus preparatorias en 1992, conforme la demanda de lugares aumentó y la capacidad para cubrirlos fue insuficiente.

Actualmente, además de asignar a estudiantes para sus planteles, la prueba de la Universidad sirve para canalizar a los aspirantes, según los puntajes que obtienen, a otras instituciones que también imparten bachilleratos.

«Antes», dijo Delgado en la mañanera de ayer, «había un examen para todas y todos los jóvenes que terminaban la secundaria que querían ir a una preparatoria.

«Tenían que ir a jugarse su futuro, su destino, en un examen», expresó.

«La Presidenta dijo: ‘Revisen todas las entidades federativas que hacen examen, y tiene que irse eliminando el examen’.

Este año el examen se eliminó en CDMX, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Según Delgado, en el 2026 se inscribieron al programa «Mi derecho, mi lugar» 595 mil 949 jóvenes, que eligieron directamente dónde continuar sus estudios de bachillerato.

Expuso que el 80.4 por ciento se quedó en su primera opción, el 12.9 por ciento en la segunda y el 3.4 por ciento en la tercera.

Consultado ayer, el vocero de la UANL, Jorge Cisneros, indicó que acatarán las indicaciones que les dé la SEP.

Expresó que no tienen problema con eliminar el examen de admisión porque actualmente todos los alumnos son asignados a un plantel de educación pública en el Estado.

Además, dijo que en los últimos tres años la UANL ha incrementado en 5 mil el número de plazas disponibles para quieren ingresar.

En la prueba de admisión más reciente, el 7 de junio pasado, 64 mil 166 estudiantes presentaron ese examen, y 44 mil 368 obtuvieron un lugar en alguna de las 29 preparatorias de la UANL.

Los restantes 19 mil 798 habrían sido asignados a alguno de los planteles estatales.

Entre las escuelas públicas están el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), la Preparatoria Técnica General Emiliano Zapata y el Conalep.

Con información de Daniel Santiago