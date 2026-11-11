Un joven de 22 años terminó detenido luego de presuntamente amenazar con un cuchillo a policías municipales de Aguascalientes y tratar de sobornarlos para evitar que lo llevaran ante el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez, sobre el cruce de las avenidas Ajedrecistas y Del Rey, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a un individuo recargado en una motocicleta tipo cross, color negro.

Lo que llamó la atención de los oficiales fue que el sujeto sostenía en su mano derecha un cuchillo con una hoja metálica de aproximadamente 20 centímetros de longitud.

Al detener la patrulla para acercarse e interrogarlo, el individuo reaccionó de manera agresiva, comenzó a lanzar insultos y presuntamente amenazó a los policías con el arma blanca, por lo que fue sometido y asegurado.

El sospechoso se identificó como Juan “N”, de 22 años, quien, pese a encontrarse detenido, habría intentado negociar su libertad ofreciendo dinero a los uniformados para que lo dejaran marcharse.

La propuesta no prosperó y el joven fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con el cuchillo asegurado.

Ahora enfrenta una investigación por los probables delitos de portación de arma prohibida y cohecho, además de hechos relacionados con lesiones en grado de tentativa. Su situación jurídica será determinada por la autoridad ministerial.