Quiso llevarse un auto, pero se lo llevaron a él

Un joven de 27 años terminó detenido luego de que policías estatales lo sorprendieron cuando presuntamente intentaba abrir un automóvil para robarlo, en calles de la colonia El Riego, al oriente de la ciudad de Aguascalientes. Aunque trató de escapar corriendo, los uniformados lograron darle alcance y, durante una revisión, le encontraron una bolsa con aproximadamente 36 gramos de una sustancia similar al cristal.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores de vigilancia sobre la avenida La Espiga, donde detectaron a un individuo que manipulaba la cerradura de un vehículo.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso abandonó lo que estaba haciendo y emprendió la huida a pie. Sin embargo, los oficiales fueron tras él y consiguieron interceptarlo metros adelante.

El detenido se identificó como Armando N., de 27 años, a quien le practicaron una revisión corporal. Entre sus pertenencias localizaron una bolsa de plástico con una sustancia granulada con características similares a las de la droga conocida como cristal, cuyo peso aproximado fue de 36 gramos.

Finalmente, el individuo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público junto con la sustancia asegurada, a fin de determinar su situación jurídica.