Un hombre identificado como José “N” fue detenido en el fraccionamiento La Ribera, en San Francisco de los Romo, luego de que su pareja lo señalara por presuntamente amenazarla con un arma blanca y agredirla física y verbalmente.

El episodio de violencia familiar fue reportado al Servicio de Emergencia 911, por lo que policías del Mando Coordinado se trasladaron hasta el domicilio señalado.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien acusó directamente a su pareja de haberla amenazado con un arma blanca de aproximadamente 30 centímetros de longitud, además de agredirla física y verbalmente.

Ante el señalamiento, los agentes aseguraron a José “N” y le practicaron una revisión preventiva. Entre sus pertenencias localizaron un arma blanca de aproximadamente 30 centímetros, cuyas características coincidían con las descritas por la mujer.

El detenido y el arma asegurada fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.