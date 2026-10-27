Una camioneta terminó destrozada tras ser embestida por el ferrocarril, luego de que su conductor presuntamente intentó ganarle el paso al tren en un cruce ferroviario del municipio de San Francisco de los Romo. Cuando las autoridades llegaron al sitio, el vehículo estaba abandonado y no había rastro de su conductor.

El aparatoso accidente ocurrió durante la noche del lunes, sobre la carretera estatal número 65, a la altura del kilómetro 2+075, entre la comunidad de La Guayana y el fraccionamiento Sendero de los Quetzales.

El percance fue reportado al Servicio de Emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Estatal de Carreteras, quienes encontraron una camioneta GMC Yukon, modelo 2007, color negro y con placas de Baja California, que presentaba daños por el impacto contra la máquina ferroviaria.

Sin embargo, el conductor ya se había retirado del lugar, por lo que los uniformados no pudieron determinar si había resultado lesionado o si viajaban otras personas en la unidad.

De acuerdo con los indicios recabados por los policías, la camioneta circulaba sobre la carretera estatal 65 cuando llegó al cruce ferroviario. Su conductor presuntamente omitió detenerse para permitir el paso del tren, por lo que la pesada máquina terminó impactando el vehículo.

Hasta el momento se desconoce la identidad del automovilista y si sufrió lesiones a consecuencia del choque.