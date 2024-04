En el municipio de Asientos se registró un aparatoso accidente, cuando el chofer de un tráiler intentó ganarle el paso a un tren carguero y provocó que fuera impactado de manera aparatosa. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.

El accidente automovilístico se registró el viernes a las 10:15 de la mañana, sobre la carretera federal No. 22 y cruce con la avenida Madero, a la altura del kilómetro 35+000, en el poblado de San Gil, municipio de Asientos.

Hasta ese lugar acudieron policías estatales y policías preventivos de Asientos, además de agentes de la Guardia Nacional.

En este percance se vio involucrado un tráiler marca Kenworth, modelo 2018, color gris, con placas de circulación AA-7810-B de Aguascalientes, que llevaba un remolque tipo góndola cargado con varias toneladas de grava.

El chofer de esta unidad, quien fue identificado como Adán, de 23 años, se desplazaba en condiciones normales por la carretera federal No. 22, cuando al llegar a la avenida Madero, donde se ubica el cruce de las vías del FF.CC., imprudentemente trató de ganarle el paso a un tren carguero de la empresa Kansas City Southern (KCS-México), que encabezaba la máquina con número económico 8643.

Cuando el operador del tren de nombre Ignacio, de 59 años, se percató de que el camión arenero no detenía la marcha, de inmediato aplicó los frenos, pero a pesar de ello no pudo evitar impactar violentamente el remolque tipo góndola, provocando que el tráiler quedara destrozado y a punto de volcarse.