Quiso evitar a la Policía y salió una orden por homicidio

Un hombre que presuntamente era buscado desde hace más de una década por un homicidio en Sinaloa fue detenido por elementos del Mando Coordinado en calles del municipio de Pabellón de Arteaga.

La captura ocurrió cuando policías realizaban labores de vigilancia por el cruce de las calles Dionisio Martínez y Mauro Loera. En ese punto observaron a un individuo que, al advertir la presencia de los uniformados, habría asumido una actitud evasiva, por lo que le marcaron el alto.

El sujeto se identificó como Daniel “N”, de 36 años. Mientras era sometido a una revisión corporal, los oficiales ingresaron sus datos a Plataforma México para verificar sus antecedentes.

La consulta arrojó que existía una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de homicidio, expedida en Sinaloa durante abril de 2012.

Ante el resultado, Daniel “N” fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

La autoridad ministerial deberá determinar su situación jurídica y, como parte de las diligencias correspondientes, establecer si efectivamente se trata de la persona requerida por las autoridades sinaloenses o de un posible homónimo.