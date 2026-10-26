Quiso estrenar ollas, pero sin pagar

Una batería de cocina terminó por meter en problemas a un hombre de 55 años, quien fue detenido por policías municipales de Aguascalientes luego de que presuntamente intentó llevársela de una tienda departamental sin pagar.

El incidente ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en el cruce de avenida Aguascalientes Sur y avenida de los Maestros, en la colonia Nueva España, donde personal de seguridad tenía retenido al sospechoso.

Elementos del Grupo Motorizado Centauros acudieron al sitio tras recibir el reporte por radio. A su llegada, un empleado señaló directamente a un individuo que presuntamente había tomado una caja con una batería de cocina y abandonado el área de venta sin pasar por caja.

El señalado se identificó como Gerardo “N”, de 55 años, quien aceptó someterse a una revisión preventiva. Aunque los uniformados no encontraron objetos ilícitos entre sus pertenencias, el hombre no pudo demostrar la propiedad de la mercancía ni presentar algún comprobante de pago.

Ante el señalamiento del trabajador, los policías procedieron a detenerlo y aseguraron el artículo como parte de los indicios.

Gerardo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica por el presunto robo.