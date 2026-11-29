Con una bolsa que contenía aproximadamente 180 gramos de presunta marihuana fue detenido un joven de 25 años en calles del fraccionamiento Balcones de Oriente, en la capital de Aguascalientes.

La detención se registró sobre la calle Datilera, donde elementos de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia cuando sorprendieron a un individuo que, al notar la presencia de la patrulla, adoptó una actitud evasiva e intentó alejarse.

Los uniformados descendieron de la unidad y le dieron alcance metros adelante. El sujeto se identificó como Guadalupe N., de 25 años.

Al someterlo a una revisión preventiva, los policías encontraron entre sus pertenencias una bolsa con hierba verde y seca, cuyas características coincidían con las de la marihuana y cuyo peso rondaba los 180 gramos.

El joven quedó detenido y fue trasladado junto con la presunta droga a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común.

Por estos hechos se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.