Un sujeto identificado como José Martín “N” fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, luego de ser acusado de realizar tocamientos indebidos a una menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero y una paleta para que no contara lo sucedido.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, el imputado habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con la víctima para cometer la presunta agresión sexual.

Después de los hechos, José Martín supuestamente intentó comprar el silencio de la niña, entregándole dinero y una golosina a cambio de que mantuviera en secreto lo ocurrido.

Sin embargo, la familia de la menor tuvo conocimiento de la situación y presentó una denuncia ante las autoridades ministeriales, lo que permitió iniciar una investigación y obtener una orden de aprehensión contra el señalado.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron localizarlo y detenerlo para ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, un juez de Control calificó de legal su detención y consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para vincularlo a proceso por abuso sexual.

Además, le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que José Martín permanecerá privado de su libertad mientras continúa el procedimiento penal.