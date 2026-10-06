Una discusión por el pago de una deuda terminó en un homicidio a balazos y, más de dos años después, en una condena de 34 años de prisión contra Carlos “N”, alias “Robledo”.

El crimen ocurrió el 22 de marzo de 2024 en el fraccionamiento Paseos de San Antonio. De acuerdo con la investigación, Carlos “N” llegó al exterior de un domicilio de la calle Egeo y, unos diez minutos después, arribó la víctima.

El ahora sentenciado le reclamó el pago de una cantidad de dinero. Al escuchar que no contaba con el efectivo y que debía esperar, sacó un arma de fuego de entre sus ropas y realizó varias detonaciones.

La víctima se agachó para tratar de esquivar los disparos y después se abalanzó contra su agresor. Carlos “N” corrió hacia la calle Livorno, seguido por el afectado.

Durante la persecución, “Robledo” volvió a disparar y provocó cuatro heridas a la víctima, quien finalmente quedó tendida cerca del cruce de Egeo y Livorno.

Las investigaciones permitieron obtener una orden de aprehensión contra Carlos “N” y posteriormente llevarlo a proceso. Tras el juicio, fue declarado responsable de homicidio doloso calificado y sentenciado a 34 años de prisión.

Además, deberá pagar 412 días multa, equivalentes a 44 mil 730 pesos; una indemnización de 542 mil 850 pesos y 14 mil 737 pesos por gastos funerarios.

También tendrá que cubrir las terapias psicológicas de las víctimas indirectas, cuyo costo será establecido durante la ejecución de sentencia, además del monto correspondiente por daño moral.