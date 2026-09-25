Una diferencia por el pago de una deuda habría terminado a golpes y con un hombre lesionado en calles de Villa de Nuestra Señora de la Asunción.

Francisco “N” fue vinculado a proceso por el delito de Lesiones Dolosas, luego de que presuntamente atacara a una persona con una pala.

Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre de 2026, en el cruce de las avenidas Valle de los Romero y Rodrigo Rincón, en el sector Alameda. De acuerdo con los datos integrados a la investigación, una disputa relacionada con el pago de una deuda habría derivado en la agresión.

Policías municipales intervinieron en el lugar y detuvieron a Francisco “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control declaró legal la detención y, tras conocer los datos de prueba presentados por la Fiscalía, resolvió vincular al señalado a proceso.

Francisco “N” deberá presentarse mensualmente ante la autoridad y tiene prohibido acercarse a la víctima y a los testigos del caso.

El juez fijó además un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.