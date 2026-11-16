Dos hombres fueron detenidos por policías municipales de Aguascalientes cuando presuntamente sustraían piezas metálicas de un tren de Ferromex que se encontraba detenido en el fraccionamiento Constitución. Los sospechosos utilizaban una camioneta para cargar el material.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles Artículo 1 y Artículo 4, luego de que elementos del Grupo Motorizado Centauros recibieron un reporte por radio sobre dos individuos que aparentemente estaban retirando componentes de la unidad ferroviaria.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a dos sujetos junto a una camioneta Ford blanca, quienes se encontraban subiendo una lámina metálica a la caja del vehículo.

Durante la inspección, los policías localizaron seis engranes metálicos, una lámina de aproximadamente dos metros y medio de longitud y tres tubos metálicos de gran tamaño, material presuntamente sustraído del tren.

Los involucrados fueron identificados como Brayan «N», de 28 años, y Lázaro «N», de 43 años, quienes fueron detenidos en el lugar.

Además de las piezas ferroviarias, los oficiales aseguraron la camioneta utilizada para transportar los objetos.

Finalmente, ambos individuos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica