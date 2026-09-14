Tres hombres fueron detenidos por policías estatales luego de ignorar una orden de alto en la Puerta de Seguridad Sur y presuntamente ofrecer dinero en efectivo a los oficiales para evitar ser asegurados.

Elementos de la Policía Estatal de Carreteras realizaban labores de vigilancia en dicho punto cuando detectaron una Volkswagen Tiguan blanca, con placas del estado de Hidalgo. Los uniformados marcaron el alto a sus ocupantes para efectuar una inspección preventiva, pero el conductor continuó su marcha.

La negativa desató una persecución que se prolongó algunos metros hasta que los agentes consiguieron detener el vehículo.

Los ocupantes se identificaron como Fernando N, de 31 años; Emmanuel N, de 34, y Gael N, de 24. De acuerdo con la información oficial, mientras eran sometidos a una revisión ofrecieron dinero en efectivo a los policías con la intención de evitar su detención.

Ante el probable delito de cohecho, los tres fueron asegurados y trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno.

La Volkswagen Tiguan también quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se abrió una carpeta de investigación y se determinará la situación jurídica de los involucrados.