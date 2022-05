Imelda Robles Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Existe una alta posibilidad de que México enfrente una quinta oleada de Covid-19, coincidieron médicos, sin embargo, no será catastrófica por la inmunidad natural que ya tiene la población.

El Tec de Monterrey retomó ayer su programa «Covid-19 al día» moderado por Guillermo Torre, Rector de TecSalud, con la participación de Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, y el infectólogo Alejandro Macías.

Macías explicó que en el País no se han detectado las nuevas variantes de Ómicron BA.4, BA.5 y BA.2.12.1, las cuales están incrementando los casos en Estados Unidos, Europa y Sudáfrica.

«Sí vamos a tener una nueva oleada, yo creo que es muy probable, nadie puede asegurarlo. Ahora, también es muy probable que esa nueva oleada no sea catastrófica», dijo Macías, ex comisionado para atender casos de influenza en el País.

«En México ya hay mucha inmunidad, mucha gente ya se enfermó, mucha gente ya se vacunó también, y hay mucha inmunidad híbrida tanto a nivel individual: gente que ya se enfermó y ya se vacunó, como a nivel de la salud pública que tenemos inmunidad natural de tanta gente que ya se infectó».

Por su parte, Moreno expuso que han visto un pequeño repunte de casos en donde destacan personas que llegaron del extranjero.

Aclaró que la mayoría han sido casos leves y quienes llegan a hospitalización son aquellos cuyo cuerpo no tuvo una buena respuesta a la vacuna o que decidieron no vacunarse.

Los especialistas recomendaron mantener el uso de cubrebocas en espacios cerrados y dijeron que en lugares abiertos el riesgo de contagio es casi nulo.

«La otra parte importante es conocerte a ti mismo, si eres una persona vulnerable, que tiene alguna inmunosupresión, que por alguna razón no te pudiste vacunar o que no te quisiste vacunar, entonces tienes que aumentar tus medidas de prevención», exhortó Moreno.

Por último, llamaron a la población a no caer en alarma ante casos de otras enfermedades.

«No hay que sobrealarmarnos por el tema de los casos emergentes de la viruela, de hepatitis, hay que seguir vigilantes», remarcó Torre.

