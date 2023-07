A menos de un mes del arranque de la Romería en honor a la Virgen de la Asunción, los comerciantes del Centro solicitan al Municipio un ordenamiento y regulación del comercio ambulante para preservar la estética, la experiencia turística y el desarrollo planificado de la ciudad, afirmó la presidenta de Acocen, Guadalupe González Madrigal.

González Madrigal afirmó que el comercio ambulante ha sido motivo de preocupación constante entre los comerciantes formales, sobre todo en el centro de la ciudad. Por ello, han buscado la colaboración de las autoridades, solicitando una reunión de trabajo con el alcalde Leo Montañez, con el objetivo de abordar este tema y encontrar soluciones efectivas. Aunque aún están a la espera de la respuesta del funcionario, la asociación no ha dejado de trabajar en la búsqueda de un ordenamiento adecuado.

Comentó que, de acuerdo con lo expresado por el propio alcalde de Aguascalientes, la intención es ordenar y regularizar a los comerciantes informales en espacios designados específicamente para este fin. Aunque los detalles exactos aún no se han revelado, existe un plan en marcha para reubicar a estas personas y ofrecerles alternativas viables. «La Acocen ha estado en constante diálogo con el Instituto Municipal de Planeación, insistiendo en la necesidad de establecer un marco regulador efectivo».

De acuerdo con González Madrigal, en teoría, existe un lineamiento que prohíbe la emisión de nuevas licencias comerciales en el Centro, ya que la capacidad comercial está saturada. No obstante, siempre surgen quejas cuando se otorgan nuevos permisos, generando sospechas sobre cómo se obtuvieron.

Subrayó que el descontento de los comerciantes formales es generalizado, y la falta de orden y regulación continúa afectando tanto la estética como la experiencia turística en el centro histórico.

La propuesta de Acocen sería que la Catedral, como epicentro de la festividad de la Virgen de la Asunción, se haga cargo de organizar y establecer los límites necesarios para el evento, utilizando el amplio atrio de la iglesia. Sin embargo, González Madrigal hizo hincapié en la importancia de una selección cuidadosa de los participantes, para garantizar que el evento conserve su carácter cultural y no se convierta en un simple mercado.