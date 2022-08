Magdalena Valtierra El Heraldo

Tras dos años de pausa, prepara la Policía Municipal de Aguascalientes un operativo especial para que la peregrinación de transportistas se realice con tranquilidad, informó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Municipal.

El comisario adelantó que ha estado en reuniones con el comité organizador del Quincenario en Honor a la Virgen de la Asunción; “hemos tenido detalles positivos sobre la vigilancia de la plaza y del operativo que normalmente se da con los camiones”, expresó.

Martínez Romo señaló que para esta edición, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal será estricta y no permitirá que más conductores de los permitidos se “cuelen” al evento.

“Hemos detectado que muchos transportistas se vuelven a formar y tenemos filas interminables que afectan a la ciudadanía”, detalló; para evitarlo, este año sólo podrán participar mil vehículos.

Para tener un mayor control de los participantes, la SSPM vigilará que los conductores cuenten con un tarjetón que será aprobado por el comité organizador y por la CMOV; “vehículo que no traiga este tipo de requisitos, no lo vamos a dejar incorporarse al contingente”.

Es importante mencionar que para evitar tragedias estará prohibido que los transportistas arrojen dulces a los menores como tradicionalmente se hacía.

También estará operando el Operativo Alcoholímetro dirigido por la Coordinación de Tránsito y Movilidad para de manera aleatoria se hagan pruebas a los choferes y evitar que conduzcan bajo el efecto de las bebidas embriagantes.

Este año, la peregrinación de operadores de tráileres, taxistas, pipas y camiones se realizará el domingo 14 de agosto en punto de las 19:00 horas; los festejos en honor a la Virgen de la Asunción concluirán el lunes 15 de agosto con la tradicional Romería de la Asunción a las 20:00 horas.