Anna Legorreta Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Si te «sobra mucho mes» al final de la quincena, existen plataformas que pueden adelantarte parte de sueldo para sacarte de apuros y hasta ayudar a administrarte mejor.

Paynom, por ejemplo, permite que los trabajadores tengan acceso hasta al 30 por ciento de su quincena, ya sea para retirarlo en efectivo, ahorrar en su Afore o pagar servicios básicos como la luz.

«Hay dos maneras: que todos los días tengan acceso al 30 por ciento del salario del día anterior o que el día 1 tengan acceso al 30 por ciento del salario que tendrán en la quincena que corre», explicó Aroldo Dovalina, CEO de la plataforma.

Y es que para el 80 por ciento de los mexicanos, los gastos no son homogéneos entre quincenas, siempre hay una «fuerte» y otra «débil», por lo que adelantarles la nómina les ayuda a sobrellevar el periodo con más pagos, aseveró David Roa, CEO y fundador de Klinc.

«Nosotros no estamos a favor de endeudar a los trabajadores, sino darles acceso a algo que ya es de ellos, que ya trabajaron», dijo.

Con Klinc, puedes retirar hasta 30 por ciento de tu próxima quincena en tiendas como Walmart; pagar mediante código QR en más de 20 mil comercios a nivel nacional o transferir el dinero a tu cuenta de nómina.

Sin embargo, antes de usar estas plataformas, debes estar consciente que no es una extensión del sueldo ni una línea de crédito, sino que al llegar a la quincena habrá menos dinero en tu cuenta.