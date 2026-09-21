Un hombre identificado como Anthony “N” fue vinculado a proceso luego de que agentes investigadores lo detuvieran en posesión de 15 bolsas con metanfetamina en el fraccionamiento José López Portillo.

La captura ocurrió el 8 de septiembre de 2026 sobre avenida de los Maestros, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) interceptaron al señalado.

Al revisar sus pertenencias, los investigadores encontraron 15 bolsas de color rojo que contenían una sustancia granulada al tacto, por lo que Anthony “N” fue detenido, informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público.

El material asegurado fue sometido a análisis por un perito químico del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica. El dictamen estableció que se trataba de 2 mil 139.7 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

La Fiscalía presentó al detenido ante la autoridad judicial por su probable responsabilidad en el delito Contra la Salud, en la modalidad de Narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio, en su variante de venta.

Durante la audiencia inicial, una Juez de Control resolvió vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva como medida cautelar. Además, fijó un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.